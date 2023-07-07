Lübnan'da çıkan çatışmada 1 ölü, 5 yaralı
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Lübnan askerleri ve silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Askerler, Bar İlyas bölgesindeki bir camide hakkında tutuklama kararı çıkarılan bir zanlıyı yakalamak isterken silahlı çatışma çıktı. Zanlı, kaçmaya çalışırken sivillerin üzerine ateş açtı ve bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Zanlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Lübnan askerleri ve silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre askerler, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı Bar İlyas bölgesindeki bir camide hakkında tutuklama kararı çıkarılan bir zanlıyı yakalamak isterken silahlı çatışma çıktı.
Haberde kaçmaya çalışan zanlının camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise kaçmaya çalışan zanlının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Söz konusu zanlının hangi suçtan arandığına dair ise herhangi bir detay verilmedi.