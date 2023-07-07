Lübnan'da çıkan çatışmada 1 ölü, 5 yaralı

Lübnan askerleri ve silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Askerler, Bar İlyas bölgesindeki bir camide hakkında tutuklama kararı çıkarılan bir zanlıyı yakalamak isterken silahlı çatışma çıktı. Zanlı, kaçmaya çalışırken sivillerin üzerine ateş açtı ve bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Zanlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.