Lübnan'ın güneyindeki beldede İsrail'in tahliye uyarısı minarelerden duyuruldu

Lübnan'ın güneyinde Sur kentine bağlı Şabriha beldesinde İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle camiden tahliye uyarısı yapıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, caminin hoparlörlerinden İsrail tehdidi nedeniyle tahliye uyarısı yapıldığı ve beldenin boşaltılması gerektiği söylendi.

Görüntüde camiden konuşan kişi, İsrail'in Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'yla iletişime geçerek Şabriha beldesinin tahliye edilmesini istediğini aktarıyor.

Basında ve sosyal medyada yer alan diğer görüntülerde hoparlörlü araçların beldede gezerek halka yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yaptığı yer aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'yla iletişime geçerek Şabriha'nın tahliye edilmesi istediği ve bunun camiden duyurulduğu aktarıldı.