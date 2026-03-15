Haberler

Lübnan'ın güneyindeki beldede İsrail'in tahliye uyarısı minarelerden duyuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Şabriha beldesinde caminin hoparlörlerinden İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle tahliye uyarısı yapıldı. Halk, beldenin terkedilmesi çağrısıyla bilgilendirildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, caminin hoparlörlerinden İsrail tehdidi nedeniyle tahliye uyarısı yapıldığı ve beldenin boşaltılması gerektiği söylendi.

Görüntüde camiden konuşan kişi, İsrail'in Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'yla iletişime geçerek Şabriha beldesinin tahliye edilmesini istediğini aktarıyor.

Basında ve sosyal medyada yer alan diğer görüntülerde hoparlörlü araçların beldede gezerek halka yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yaptığı yer aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'yla iletişime geçerek Şabriha'nın tahliye edilmesi istediği ve bunun camiden duyurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart