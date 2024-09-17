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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlamaları: En Az 8 Ölü, 2700 Yaralı

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Lübnan'da eş zamanlı patlayan çağrı cihazları sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin 700 kişi yaralandı. Hizbullah, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ediyor. Patlamalar sonucunda Hizbullah üyesi savaşçılar ve bir 10 yaşındaki kız çocuğu da dahil olmak üzere, çok sayıda kişi etkilenirken, İran'ın Beyrut Büyükelçisi de yaralandı. Olayın bir koordineli saldırı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması nedeniyle en az sekiz kişinin öldüğü, yaklaşık 2 bin 700 kişinin yaralandığı belirtildi. Hizbullah saldırı ile ilgili olarak İsrail'e işaret ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas El Ebyad, ülke genelinde iletişim için kullanılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 700 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Koordineli bir saldırı olabileceğinden şüphelenilen olayda Lübnan Hizbullahı militanlarının yanı sıra sağlık görevlilerinin ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin de patlamada yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ölenlerden ikisinin Hizbullah savaşçıları olduğu, bir diğer kurbanın ise bir kız çocuğu olduğu belirtildi. Bir Hizbullah üyesinin kızı olduğu belirtilen 10 yaşındaki kız çocuğunun ailesi kızın ölümünü doğruladı. Çocuğun Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yakınları, "Beka Vadisi'nde, babasının yanında bulunduğu sırada çağrı cihazının patlaması sonucu 10 yaşındaki bir kızın şehit olduğunu" duyurdu.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları ise ölen Hizbullah savaşçılarından birinin Lübnan parlamentosunda milletvekili olan bir Hizbullah mensubunun oğlu olduğunu belirtti. Örgüt, patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

İran Büyükelçisi de yaralandı

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre İran'ın Lübnan büyükelçisi Mojtaba Amani de bir çağrı cihazının patlaması sonucu hafif yaralandı. Amani'nin hastanede gözetim altında olduğu belirtildi. İsrail'in saldırısına işaret eden ve isminin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan bir Hizbullah mensubu, olayı, örgütün İsrail ile neredeyse bir yıldır süren çatışmalar sırasında maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olarak nitelendirdi. Patlayan çağrı cihazlarının Hizbullah tarafından son aylarda getirilen son modeller olduğu kaydedildi.

İsrail'den ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

AFP,Reuters / SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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