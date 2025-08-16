Lübnan'da Caca ve Selam'dan Hizbullah'a Sert Tepki

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın silah teslim etmeyi reddettiği konuşmasını sert bir şekilde eleştirdi.

Lünan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Caca, Hizbullah lideri Kasım'ın silah teslimine ilişkin beyanına dair yazılı açıklama yaptı.

Kasım'ın dün yaptığı konuşmayı her açıdan reddettiklerini belirten Caca, açıklamanın sadece Lübnan hükümetine ve tüm anayasal kurumlarına değil aynı zamanda her Lübnanlıya da doğrudan bir tehdit olduğunu savundu.

Caca, Lübnan halkının, anayasal kurumlarının arkasında ve ülkenin kendi kimliği ve devletin düzeni konusunda birleşmiş olduğuna dikkati çekti.

Lübnan'ın kritik bir eşikte olduğunu vurgulayan Caca, "Kimsenin bu girişimi yeniden başarısız kılmasına izin vermemek için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın silah teslim etmeyi reddettiği açıklamasını eleştirerek bunu "örtülü bir iç savaş tehdidi" şeklinde nitelemişti.

Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım dün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına dair "Saldırıları durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.