Lübnan'da Bir BM Barış Gücü Askeri Öldürüldü
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AKABİYE, 15 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesinde Lübnanlı askerler ile Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) üyeleri, hasar gören bir aracı çekmeye hazırlanıyor, 15 Aralık 2022.
EL-AKABİYE, 15 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesinde Lübnanlı askerler ile Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) üyeleri, hasar gören bir aracı çekmeye hazırlanıyor, 15 Aralık 2022.
UNIFIL'in Perşembe günü bildirdiğine göre, bir BM barış gücü askeri Çarşamba gecesi Lübnan'ın güneyindeki barış güçlerinin operasyon alanının hemen dışında öldürüldü, üç asker de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel