Lübnan'da Belediye Seçimleri Devam Ediyor

Lübnan'da Belediye Seçimleri Devam Ediyor
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Lübnan'da 4 Mayıs Pazar günü başlayan belediye seçimleri kapsamında oy verme işlemleri, bugün Beyrut ve Beka bölgesinde devam ediyor. İçişleri Bakanı, katılım oranlarının ilk saatlerde düşük olduğunu ancak ilerleyen saatlerde artmasını beklediklerini belirtti.

Lübnan'da 4 Mayıs Pazar günü Cebel-i Lübnan vilayeti ile başlayan belediye seçimleri için oy verme işlemi bugün başkent Beyrut ve Beka bölgesinde devam ediyor.

Lübnan'da her 6 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimleri için mayıs ayı boyunca her hafta pazar günü ülkenin farklı bir bölgesi sandık başına gidiyor.

Önceki haftalarda Cebel-i Lübnan, Akkar ve Kuzey vilayetlerinde gerçekleşen belediye seçimlerinin üçüncü haftası bugün ise başkent Beyrut ve Beka vilayetlerinde seçmenler oy kullanmaya başladı.

Başkent Beyrut ve Beka bölgesindeki okullarda saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, seçim bölgelerindeki incelemeleri sırasında, ilk saatlerde katılım oranında düşüş olduğu ancak ilerleyen saatlerde katılım beklediklerine işaret etti.

Lübnan hükümet yetkilileri, İsrail'in ülkeye yönelik yıkıcı saldırılardan sonra belediye seçimlerinin güvenli halde gerçekleştirmenin önemine dikkati çekiyorlar.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Cebel-i Lübnan vilayetinde seçimlere katılım oranı yüzde 45,16 olarak gerçekleşirken, Akkar'da yüzde 47,47 ve Kuzey vilayetlerinde de yüzde 36,06 olarak görülmüştü.

Belediye seçimleri için gelecek hafta pazar günü de Sayda ve Sur bölgelerini kapsayan Güney vilayeti ile Nebatiye'de halk sandık başına gidecek.

Lübnan'da 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri için en son 2016'da sandık başına gidilmişti. Ülkede 3 kez ertelenen belediye seçimlerinde, toplamda 1059 belediye ve 2 bin 500 muhtar belirlenecek.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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