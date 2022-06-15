Lübnan'da başbakan adayı 23 Haziran'da belirlenecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurmakla görevli olacak başbakan adayının belirlenmesi için Meclis oturumunun 23 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlık Ofisi'nden 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından ülkede yeni başbakanın seçilmesine dair bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın 23 Haziran'da milletvekilleriyle Baabda Sarayı'nda bir araya gelip, gizli oylama ile Meclis'teki en büyük koalisyon ve muhtemel hükümeti kurmakla görevli olacak başbakan adayını seçeceği belirtildi.

Halihazırda siyaset dünyasında veya medyada kimin başkan adayı olacağına dair herhangi bir isim zikredilmiyor.

Ancak Başbakanlık makamının Sünnilere verilmesinden dolayı mevcut Başbakan Necib Mikati'nin 4 yıl daha hükümetin başında yer alacağı tahmin ediliyor.

Lübnan'da Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, 31 Mayıs'ta, parlamentoda yapılan oylamada 30 yıldan beri sürdürdüğü Meclis Başkanlığı'na yeniden seçilmişti.

Seçimlerde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclis'teki çoğunluğunu kaybetmiş ve 128 sandalyeli Meclis'te hükümeti kurmak için gerekli olan 64+1 sayısına ulaşılamamıştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclis Başkanlığı Şiilere, Başbakanlık Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı da Hristiyanlara veriliyor.