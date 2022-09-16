Lübnan'da bir günde 2'nci defa banka baskını yaşandı

Lübnan sabah saatlerinde Sayda kentinde yaşanan banka baskınının ardından şimdi de başkent Beyrut'ta yine mevduatı dondurulan iki kişinin paralarını çekebilmek için gerçekleştirdikleri rehine krizine sahne oluyor.

Lübnan sabah saatlerinde Sayda kentinde yaşanan banka baskınının ardından şimdi de başkent Beyrut'ta yine mevduatı dondurulan iki kişinin paralarını çekebilmek için gerçekleştirdikleri rehine krizine sahne oluyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bankadaki mevduatı dondurulan 2 kişi, bankadakileri rehin alarak paralarını çekmek istiyor.

Beyrut'un Tarik Cedid bölgesindeki özel bir bankaya gelen ve ismi ABD Subra olduğu öğrenilen bir vatandaş, dondurulan hesabındaki parasını çekmek istedi.

Bankadaki kapıları kapatan ve kimsenin girişine izin vermeyen Subra, şubedeki eylemine dışarıdan gelen başka bir banka mağduru da katıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen 2'nci şahıs da aynı sebepten dolayı içeri girip banka kapılarını kapattı.

Banka önünde toplanan onlarca Lübnanlı da alkışlar ve tezahüratlar eşliğindeki Subra ve diğer şahsa destek verdi.

AA muhabirine konuşan olay bölgesindeki vatandaşlar, "Lütfen paralarını almadan bankadan çıkmasın. Direnmeye ve kazanmaya devam edeceğiz." dediler.

Banka ve çevresinde herhangi bir güvenlik görevlisinin olmaması ise dikkati çekiyor.

Şahısların banka içerisindeki eylemi de halen devam ediyor.

Ayrıca, yerel medyada yer alan haberlerde, bir hafta içerisinde bankalara yapılan üst üste baskınlardan dolayı önümüzdeki haftanın 3 günü bankaların kapalı olacağı ifade edildi.

Beyrut'un yanı sıra bugün yine ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Gaziye ilçesinde banka şubesine giden baba ve oğul, tabancayla bankadaki görevlileri tehdit etmiş ardından 19 bin 200 doları hesabından çektikten sonra güvenlik görevlilerine teslim olmuştu.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Başkent'te 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık bir meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.