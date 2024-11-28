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Lübnan'da Ateşkes Sonrası Sakinlik ve Yoğun Trafik

Lübnan'da Ateşkes Sonrası Sakinlik ve Yoğun Trafik
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Israil ve Lübnan arasındaki ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyinde sakinlik hakim. Yerinden edilenler, evlerini kontrol etmek için bölgeye dönüş yaparken ana yollarda yoğun trafik oluştu.

BEKAA, 28 Kasım (Xinhua) -- Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin saat 04.00'te yürürlüğe girmesiyle çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde sakinliğin hüküm sürdüğünü söyledi.

Yerinden edilen çok sayıda kişinin ev ve mülklerini kontrol için hızla Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki kasabalarına dönmek için yola çıkması üzerine Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki ana yollarda yoğun trafik yaşandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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