Lübnan'da askerlerin uyuşturucu tacirleriyle girdiği çatışmada 3 asker öldü

Lübnan'ın El-Beka ilinde uyuşturucu tacirlerinin evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 asker öldü, hakkında yakalama kararı olan 3 kişi de öldürüldü.

Lübnan'ın El-Beka ilinde uyuşturucu tacirlerinin evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 asker öldü, hakkında yakalama kararı olan 3 kişi de öldürüldü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Beka'nın Havr Tala beldesinde askerler, uyuşturucu madde ticareti yapan bir grubun evine operasyon düzenledi.

Açıklamada, "çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, hakkında yakalama kararı olan 3 uyuşturucu tacirinin de öldürüldüğü" kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordunun vatanı, egemenliğini ve halkını savunmada daima öncü olduğunu ve bunun bedelini genelde canıyla ödediğini vurguladı.