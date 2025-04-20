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Lübnan'da Askeri Araçta Mühimmat Patladı: 3 Ölü

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Lübnan'ın güneyinde askeri bir araçta bulunan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde ayrıca bir sivil araçta yangın çıktı.

Lübnan'ın güneyinde bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta patlama meydana geldi.

Patlama sırasında yakından geçen sivil bir araçta da yangın çıktı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Breyka beldesinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Resmi makamlardan da henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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