Lübnan'da artan suç oranı Suriyeli mültecilerle ilişkilendiriliyor

Lübnan Genel Güvenlik Şef Vekili Elias Baysari, ülkede artan suç oranının yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin varlığıyla ilişkilendirildiğini belirtti. Mültecilerin ekonomik sorunlara ve güvenlik güçlerinin bitkinliğine yol açtığına dikkat çeken Baysari, mültecilerin anavatanlarına dönmesi için siyasi uzlaşmanın önemine vurgu yaptı.

BEYRUT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Genel Güvenlik Şef Vekili Elias Baysari, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede artan suç oranından duyduğu endişeyi dile getirerek, bunu, ülkede yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin varlığı ile ilişkilendirdi.

Ulusal Haber Ajansı, Baysari'nin, "yerinden edilmiş çok sayıda kişinin güvenlik güçleri üzerinde bir yük oluşturduğu ve bunun bitkinliğe yol açtığı" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Ülkede daha önce nadir görülen suçların yaygınlaştığına işaret eden Baysari, anavatanlarından uzakta, kötü koşullarda yaşayan mültecilerin suça bulaşma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Yetkili ayrıca, mülteciler ve yerel halk arasındaki iş fırsatları konusundaki rekabete değinerek, Suriyeli mültecilerin sayısının yüksek olmasının yol açtığı ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Bayssari, mültecilerin anavatanlarına dönmesi için Lübnan, Suriye ve uluslararası toplum arasında siyasi uzlaşmaya varılmasının önemine işaret etti.

Lübnan, ciddi bir mali krizle karşı karşıya olmasına rağmen, dünyada kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteci ülkede sığınma talebinde bulunuyor. Mülteci sorunu ülkenin halihazırda zorlu bir dönemden geçen ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.