Lübnan'da Akaryakıt Sıkıntısı Odun Sobalarına İlgiyi Artırdı
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AKKAR, 18 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bir kişi odun sobası satan bir dükkanın önünden geçiyor, 17 Ocak 2023. Hizbullah lideri Salı günü ABD'yi, elektrik kesintilerinden muzdarip olan Lübnan'ın İran'dan bedava yakıt almasını önlemekle suçladı.
AKKAR, 18 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde bir kişi odun sobası satan bir dükkanın önünden geçiyor, 17 Ocak 2023. Hizbullah lideri Salı günü ABD'yi, elektrik kesintilerinden muzdarip olan Lübnan'ın İran'dan bedava yakıt almasını önlemekle suçladı. Lübnan onlarca yıldır elektrik kesintilerinden muzdarip. Ülkenin ekonomisinin 2019'da çökmesi devlet hazinesi üzerinde yük oluşturdu ve kalan elektrik santrallerinin çalışmasını sağlayacak akaryakıt ithalatını yavaşlattı. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)