Lübnan'da ABD Heyetinin Silah Toplama İfadeleri Tepki Çekti

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, ülkeyi ziyaret eden ABD heyetinin, silahların devlet elinde toplanması konusunda Lübnan'a "İsrail diktesini" yani teslimiyeti dayattığı değerlendirmesinde bulundu.

Canbolat, L'Orient-Le Jour Gazetesine verdiği röportajda, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'un 26 Ağustos'ta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

ABD heyetinin Lübnan ziyaretinin içeriğiyle ilgili Canbolat, "Bu bir İsrail diktesidir. Kısaca bize 'Hizbullah'ı silahsızlandırın, sonra İsraillileri çekilmeye nasıl ikna edeceğimize bakarız' dediler. Bize teslim olmayı dayatamazlar. Biz, işgal altındaki toprakların kurtarılmasını, uluslararası kararların uygulanmasını istiyoruz. Silahlar üzerine odaklanılması ise Şiilerin büyük kısmı tarafından kabul edilmeyecektir." dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki mevzilerini güçlendirdiğine işaret eden Canbolat, Litani Nehri'nin güneyinde silahsızlanma sürecinin büyük bir kısmının tamamlandığını ancak Lübnan Ordusu'nun sayı ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Canbolat, silahların toplanmasıyla İsrail'in çekilmesi sürecinin paralel olması gerektiğini aktardı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşananlara da değinen Canbolat, Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve burada işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." diye konuşmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.