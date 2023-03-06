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Lübnan'da 960 bin uyuşturucu hap ve 208 kilogram gram esrar ele geçirildi

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Lübnan'da 960 bin uyuşturucu hap ve 208 kilogram gram esrar ele geçirildi

Lübnan'da düzenlenen 2 operasyonda, 960 bin uyuşturucu hap ile 208 kilogram esrar ele geçirildi.

Lübnan'da düzenlenen 2 operasyonda, 960 bin uyuşturucu hap ile 208 kilogram esrar ele geçirildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, güvenlik güçlerinin ülkenin doğusu ile kuzeyinde, uyuşturucu şebekelerine yönelik düzenlediği operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Beka bölgesindeki operasyonda, Afrika'daki bir ülkeye gönderilmek üzere bir makine içerisine gizlenmiş 160 bin captagon hap ele geçirdiğini aktaran Mevlevi, kuzeydeki Akkar vilayetindeki operasyonda ise sevkiyat için hazırlanmış 800 bin captagon hap ve 208 kilogram esrar yakalandığını belirtti.

Bakan Mevlevi, operasyonlarda aralarında Suriye uyrukluların da olduğu bazı kişilerin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Lübnan Güncel Haberler

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