Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

AA - Omar Alothmani - Güncel
 - Güncelleme:
Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.

Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.

AA / Omar Alothmani - Güncel

Ambulans, Twitter, Lübnan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title