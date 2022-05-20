Lübnan'da 30 yıl sonra Meclisteki dengeleri değiştiren bağımsızlar 'eski isimlere' destek vermeyecek

Lübnan'daki genel seçimlerin kesin sonuçlarına göre 30 yıl aradan sonra ilk kez Meclise çoğunluk şeklinde girerek dengeleri altüst eden bağımsız ve muhalif 15 milletvekili, "değişim" adıyla blok kuracaklarını ve eski hiçbir iktidar ortağını veya adayı desteklemeyeceklerini ifade ediyor.

Lübnan'daki 15 Mayıs genel seçimlerinde geleneksel ve mezhebe dayalı partilerin desteği olmadan Meclise giren 15 milletvekilinden İbrahim Munaymine ve Vadah Sadık AA muhabirine konuştu.

Ülkede Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde ön saflarda yer alan iki milletvekili, gelecek hafta Mecliste yemin ederek, görevlerine başlayacak.

Önceki Meclisin görev süresinin dolduğu 22 Mayıs'tan sonra yapılacak oturumda seçime bağımsız giren muhalif milletvekilleri olarak bir blok kuracaklarını belirten İbrahim Munaymine, "Değişim adı altında bir blok teşkil edip, ortak bir program üzerinde çalışıp Meclise önerilerde bulunacağız." dedi.

Munaymine, ülkede adeta bir kronik sorun haline gelen ve yıllardır yapılan yolsuzlukların önüne geçilmesi için hükümet ile yakından çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan'ın 30 yıllık Meclis Başkanı desteklenmeyecek

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclis Başkanlığı Şiilere, Başbakanlık Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı da Hristiyanlara veriliyor.

1972'de kurulan ülkenin en eski Şii siyasi partisi Emel Hareketi'nin lideri Nebih Berri, iç savaştan sonra (1975-1989) yapılan 1992'deki ilk genel seçimlerden bu yana 30 yıldır Meclis Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Munaymine, "Yeni dönem için Nebih Berri'nin adaylığını desteklemeyeceğiz çünkü eski iktidarın bir parçası olan hiç kimseye izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkedeki kritik kırılmalar ve zorlukları göz önünde bulundurarak hareket edeceklerini, Meclisi boykot gibi bir tutumlarının henüz bulunmadığını aktaran Munaymine, "Asıl hedefimiz mezhepçilik siyasetini ortadan kaldırmak. Bunun için de genel bir strateji yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak 2019'dan bu yana ciddi krizler geçirdiğini hatırlatan Milletvekili Munaymine, değişimin başladığını ve üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Halk gösterilerinden Meclis saflarına

Yine Ekim 2019'daki gösterilerde öne çıkan isimlerden Vadah Sadık da o dönem Meclisin kapısına kadar gittiklerini ancak beton duvarlar nedeniyle Meclise giremediklerini, bugün ise halkın oyuyla girmeyi başardıklarını dile getirdi.

Gösterilerde sokağa inen halkın oyuyla seçimleri kazandığını vurgulayan Sadık, "Bu nedenle eskiden olduğu gibi değişimden yana olmaya devam edeceğim. Sokağı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Sadık, genel seçimlerde elde ettikleri kazanımların ülkede yıllardır iktidarı elinde tutan geleneksel ve mezhepsel siyasi partilerin canını yaktığını söyleyerek, "Meclise girerek halkın menfaati için kararlar almayan siyasi partilerin önünde büyük bir engel teşkil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir muhalefetin olmayışından dolayı iktidardaki partilerin yıllardır Mecliste kendi menfaatleri için kararlar aldığını savunan Sadık, vekillerin kimseye hesap vermeden ve şeffaf olmadan çalıştıklarını kaydetti.

Sadık, ayrıca Meclis Başkanı Berri'yi "ülkeyi çökme eşiğine getiren sistemin bir parçası" şeklinde tanımlayarak, ona destek vermeyeceklerini söyledi.

Halkın kendilerine oy vermesinin nedenine dair Sadık, "Halk bizi seçip Meclise göndererek aslında geçmişin aksine farklı bir karar aldığını belirtiyor. Hizipçilik, mezhepçiliği bıraktık diyor." ifadelerini kullandı.

Sadık, aslında halkın değişimi Ekim 2019'da sokağa çıkarak başlattığını ve bugün de bunun seçim sonuçlarına yansıdığını belirtti.

Hizbullah'ın elindeki gayrimeşru silahlar

Hizbullah'ın elindeki silahlar konusuna değinen Sadık, "Tam egemenlik ve toprak bütünlüğü için silahların ordunun elinde olması gerekiyor. Gayrimeşru silahın varlığı söz konusu ancak bunu güç kullanarak ortadan kaldıramayız. Çünkü ordu ve devletten güçlü bir milis (örgütü) var." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık, Hizbullah'ın elindeki silahın orduya teslim edilme sürecine dair şunları kaydetti:

"Yasa dışı silahların kontrolü için uluslararası destek ve kararı bekleyeceğiz. Bunun gibi bazı kararların da hazırlık aşamasında olduğunu biliyoruz. Hizbullah'ın silahı hakkında uluslararası bir karar alınırsa o zaman Mecliste hazırlıklı olmalıyız.

Lübnan seçimleri

Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin yüzde 49'u 15 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanmıştı.

Ülkede 2018'de yapılan genel seçimlerin aksine Hizbullah ve müttefikleri 128 sandalyeye sahip Mecliste çoğunluğu kaybederek, hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısını elde edememişti.