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Lübnan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

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Lübnan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Lübnan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik çalışanları ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Lübnanlı davetliler katıldı.

Törende şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bayram töreninde konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, "Kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, vatandaş ve soydaş derneklerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz törenimize hoş geldiniz." dedi.

Lübnan'daki mevcut güvenlik durumunun olumsuz yansımaları nedeniyle bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kısıtlı katılımlı bir törenle kutladıklarını söyleyen Ulusoy, "Bu özel günü siz değerli dostlarımızla kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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