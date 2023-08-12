Lübnan'da 134 düzensiz göçmen yakalandı

Lübnan'da yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 134 düzensiz göçmen yakalandı. Lübnan ordusu ve istihbaratı, ülkenin kuzeyinde düzensiz göç girişimlerini engellemek için operasyon düzenledi. Akkar vilayetinin Şeyh Zenan bölgesinde botlarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 130'u Suriyeli, 4'ü Lübnanlı olmak üzere 134 kişi gözaltına alındı. İnsan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi de yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

Lübnan'da yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 134 düzensiz göçmen yakalandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan ordusu ve istihbaratı, ülkenin kuzeyinde düzensiz göç girişimlerini engellemek için operasyon düzenledi.

Alınan istihbarat üzerine Akkar vilayetinin Şeyh Zenan bölgesinde botlarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 130'u Suriyeli, 4'ü Lübnanlı olmak üzere 134 kişi gözaltına alındı.

İnsan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi de yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

Derin bir ekonomik krizle mücadele eden ve nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olan Lübnan'da, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor.