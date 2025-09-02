Lübnan'da 125 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Suudi Arabistan ile işbirliğinde Lübnan'a sokulmaya çalışan 125 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve bunun son yıllarda kaçakçılığı önlenen en yüksek miktar olduğunu duyurdu.

Bakan Haccar, düzenlediği basın toplantısında, Brezilya'dan gelen ve Umman'a uğrayan bir geminin Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'a demirlediğini söyledi.

Haccar, gemide 125 kilogram uyuşturucunun yakalandığını ve bunun son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu madde olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu maddenin yaklaşık 840 yağ bidonunun içine saklandığını söyleyen Haccar, bu operasyonun Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından alınan bilgiler doğrultusunda yapıldığının altını çizdi.

Haccar, "Bakanlığımız tüm enerjisi ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Lübnan'ın ne Lübnan ne de komşu başka bir ülke için kaçakçılık yapılan bir geçiş noktası olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Haccar, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.