Lübnan'da 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Lübnan'da, Suudi Arabistan'a sevk edilmek üzere olan 10 milyon uyuşturucu hap yakalandı.

Lübnan'da, Suudi Arabistan'a sevk edilmek üzere olan 10 milyon uyuşturucu hap yakalandı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Twitter hesabından, güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu karbon paketlere istiflenmiş ve sevkiyata hazır 10 milyon kaptagon hapı ele geçirildiğini belirten Mevlevi, uyuşturucunun önce Senegal ardından da hedef ülke olan Suudi Arabistan'a sevk edilmek istendiğini kaydetti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin verdiği ifade üzerine Trablusşam'da da başka bir operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Mevlevi, uyuşturucu deposunun tespit edildiğini ve sayı belirtmeksizin diğer şebeke üyelerinin de yakalandığı ifade etti.

Lübnan'da son olarak 6 Mart'ta gerçekleştirilen bir operasyonda 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirilmişti.