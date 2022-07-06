Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı meselesinde çözüme yaklaştıklarını söyledi - Haberler

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Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı meselesinde çözüme yaklaştıklarını söyledi

AA - İdiris Okuduci - Güncel
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Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı meselesinde çözüme yaklaştıklarını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile tartışmalı deniz sınırı meselesinde sonuca yaklaşıldığını ve çözümün herkesin yararına olacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile tartışmalı deniz sınırı meselesinde sonuca yaklaşıldığını ve çözümün herkesin yararına olacağını belirtti.

Avn, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla ABD arabuluculuğunda devam eden müzakerelere ilişkin bir yerel televizyona konuştu.

"Ülkenin güneyindeki deniz sınırının çizilmesi hususunda ilerleme sağlandı mı?" sorusuna karşılık Avn, "Deniz sınırı meselesi yakında sona erecek ve çözüm herkesin yararına olacak. Eğer (sonuç) olumlu olmasaydı, müzakereleri durdururduk." yanıtını verdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, deniz sınırına ilişkin eylülde bir anlaşmaya varılmasını öngördüğünü belirtmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakereler

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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