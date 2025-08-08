Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Ülkemizi Yeniden İmar Etmemiz Gerek

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin yeniden imar ve bölgesel projelere katılabilmesi için "bölgesel anlamda yapıcı rolüne yeniden dönmesi" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'ta düzenlenen 4. Yurtdışındaki Lübnanlılar Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu.

Avn, " Lübnan'ı yeniden bölgedeki yapıcı rolüne kavuşturmalı ve ülkemizin, yeniden imar çalışmalarında, bölgesel projelerde ve bölge ekonomisini şekillendiren büyük dönüşümlerde yer almasını sağlamalıyız." dedi.

Bölgedeki gelişmelere dikkati çeken Avn, şöyle devam etti:

"Bölgemiz şu anda büyük dönüşümlerden geçiyor ve yeni alanlarda dev yatırımlar yapılıyor. Bu nedenle, yalnızca yurt dışında değil, Lübnan'da da Lübnanlılara iş ve yatırım fırsatları sunacak ciddi bir ekonomik diplomasi yürütmemiz gerekiyor."

Ülkede fırsatlar oluşturarak gelecek hayali kuran her genç kadın ve erkeğe umut verilmesi gerektiğini kaydeden Avn, konferansa, 37 ülkeden yaklaşık 450 Lübnanlı ekonomi temsilcisinin katıldığını belirtti.

"Herhangi bir ekonomik toparlanma planından söz edebilmek için Arap ülkeleriyle ilişkilerin yeniden canlandırılmasının şart" olduğunu vurgulayan Avn, ülkesinin aynı zamanda devlet ile halk arasında yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyduğunu, bunun da ancak hukukun üstünlüğü, adalet, ekonomik ve sosyal bir vizyon ile insana odaklanan bir stratejiyle mümkün olacağını söyledi.

Avn, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lübnan, sorumluluk ve cesaret gerektiren gerçek bir kurucu dönemden geçiyor. Başka seçeneğimiz yok; egemen ve etkin bir devlet olarak yeniden ayağa kalkmak zorundayız.