Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriye ile İlişkilerin Gelişimini Vurguladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin Suriye ile olan sınırındaki güvenlik durumunun "eskisinden daha iyi" olduğunu belirterek, Beyrut'a yeni bir Suriye büyükelçisi atanmasını beklediklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Görüşmede, Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veyis ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Avn, " Lübnan, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkesi temelinde güçlendirmeyi, ayrıca hem Lübnan'da hem Suriye'de istikrarı sağlamak için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğini harekete geçirmeyi hedefliyor." dedi.

" Lübnan'a yeni bir Suriye büyükelçisinin atanmasını bekliyoruz"

Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi'nin faaliyetlerinin askıya alınması kararına değinen Avn, bu adımın "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılmasını gerektirdiğini" vurguladı.

Avn, bu bağlamda, "Şam ve Beyrut'taki büyükelçilikler aracılığıyla konuları takip etmek üzere Lübnan'a yeni bir Suriye büyükelçisinin atanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan-Suriye sınırındaki durumun "eskisinden daha iyi" olduğuna dikkati çeken Avn, kara ve deniz sınırları, doğalgaz boru hattı ile Lübnan'daki Suriyeli tutuklular meselesinin "ortak çıkarlar temelinde ele alınması gerektiğini" söyledi.

Şeybani ise görüşmede, " Lübnan'ın egemenliğini ve saygı ile iş birliğine dayalı güçlü ilişkiler kurma kararlılığını" yineledi.

"Suriyeli mültecilerin dönüşü için planlar yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını ileten Şeybani, Avn'ı Şam'a davet etti.

Şeybani, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusuna da değinerek, "Uluslararası destekle, onurlu ve sürdürülebilir bir geri dönüşün sağlanması için altyapı ve yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde planlar yapıyoruz." dedi.

Lübnan basınına göre, ülkedeki Suriyeli tutuklu sayısı yaklaşık 2 bin. Bu kişilerin önemli bir bölümünün, Suriye iç savaşı sırasında muhalif gruplara destek verdikleri gerekçesiyle cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Son aylarda Lübnan ve Suriye, özellikle kayıp şahıslar ve kara sınırının belirlenmesi gibi başlıklarda diplomatik koordinasyonu artırdı. İki ülke ayrıca ekonomik iş birliğini geliştirme çabalarını da yoğunlaştırdı.

Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi, eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad ile Lübnan Devlet Başkanı İlyas el-Hiravi arasında imzalanan "Kardeşlik, İşbirliği ve Koordinasyon Anlaşması" çerçevesinde 22 Mayıs 1991'de kurulmuştu.

Ancak 2005'te Suriye ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin ardından Konsey'in rolü büyük ölçüde azaldı.

Mart ayında ise silahlı kişilerin Suriye topraklarına girip 3 askeri kaçırarak infaz etmesiyle sınırda tehlikeli bir gerginlik yaşanmıştı.

Günler süren çatışmaların ardından, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnanlı mevkidaşı Mişel Mansi, 17 Mart'ta yaptıkları görüşmede "sınırda ateşkes ve gerilimi azaltma" konusunda anlaşmıştı.

Lübnan hükümetinin tahminlerine göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı 1,8 milyon civarında. Bunların yaklaşık 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) kayıtlı bulunuyor.