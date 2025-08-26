Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Silahlar yalnızca devletin kontrolü altında olacak'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'da silahların yalnızca devletin kontrolünde olacağını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda; ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve bu ülkenin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'un bulunduğu heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, ABD heyetine, Lübnan'ın uluslararası garantörlük güvencesiyle imzalanan anlaşmalara bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

" Lübnan'da silahlar yalnızca devletin elinde olacak" diyen Avn, Lübnan ordusuna destek verilmesi ve güvenlik, kalkınma ile uzlaşıya dayalı demokrasi temelinde ekonomik toparlanmanın sağlanması çağrısında bulundu.

Görüşmede Lübnan'daki ve bölgedeki durumun değerlendirildiği belirtilirken, ABD heyetinin İsrail ve Suriye'de yaptığı görüşmelerin sonuçlarının ele alındığı kaydedilen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'a yönelik ilgi ve yardım taahhütlerini sürdürmelerinden dolayı ABD heyetine teşekkürlerini yineledi.

Suriye'nin Lübnan'la en iyi ilişkileri kurmaya hazır olduğuna dair açıklamasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Avn, Lübnan'ın, kardeşlik, işbirliği, iyi komşuluk ve iki halk arasındaki tarihi ilişkiler ruhuyla, ikili düzeydeki ortak meseleleri derhal ele almaya hazır olduğunu tekrarlayarak, Lübnan'ın, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne tam desteğini vurguladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." diye konuşmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.