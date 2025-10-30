Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Orduya İsrail'e Karşı Koyma Talimatı Verdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına sızması durumunda orduya karşı koyma talimatı verdi. Avn, ordunun ülke egemenliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida beldesine düzenlediği baskının ardından Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya geldi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Avn, bir kişinin hayatını kaybettiği baskın hakkında Heykel'den bilgi aldı.

Baskının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından biri olduğunu vurgulayan Avn, ordudan ülke topraklarına yönelik herhangi bir İsrail sızmasına karşı koyarak, Lübnan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumasını istedi.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına zırhlı araçlarla baskın düzenlemiş, olayda 1 görevli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
