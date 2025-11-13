Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Ordu Güneyde Görevini Titizlikle Yürütüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in iddialarının aksine, Lübnan ordusunun güneyde konuşlandığı bölgelerde "görevini titizlikle yürüttüğünü" belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kıdemli Danışmanı Anne-Claire Legendre'yi kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın güneyindeki durum ele alındı. Avn, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında ordunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmaya başladığını ancak İsrail ordusunun saldırılarının bu sürecin tamamlanmasını engellediğini vurguladı.

Ateşkesten bu yana 12 Lübnan askerinin görev sırasında hayatını kaybettiğini aktaran Avn, "İsrail'in iddialarının aksine Lübnan ordusu güneydeki görevini titizlikle yürütüyor." ifadesini kullandı.

Avn, bazı ülkelerin, İsrail'in "Lübnan'ın Kasım 2024 anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği" yönündeki iddiasını benimsemelerini "şaşkınlıkla karşıladığını" belirterek, "Bu ülkeler, İsrail'in devam eden saldırılarını ve Fransa ile ABD'nin öncülüğünde ilan edilen ateşkesin ihlalini görmezden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, güneydeki yeniden imar sürecinin, "sivilleri ve altyapıyı hedef alan günlük İsrail saldırılarının durmasına" bağlı olduğuna dikkati çekti.

Avn, sınır hattında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) gelecek yıl ülkeden ayrılmasının ardından, Avrupa ülkelerinin orduyla koordinasyon içinde istikrarın korunmasına katkı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

İsrail ile müzakere seçeneğinin güneyde istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından etkili olacağına inandığını belirten Avn, Fransa ve ABD'nin desteğinin "olumlu sonuçlar doğurabileceğini" dile getirdi.

Lübnan-Suriye ilişkileri

Görüşmede ayrıca Lübnan-Suriye ilişkileri ve iki ülke arasındaki kara ve deniz sınırlarının belirlenmesi konuları da ele alındı.

Avn, Fransa'nın elindeki harita ve belgelerin sınır belirleme çalışmalarını hızlandırabileceğini ve bu adımın iki ülke arasında kalıcı istikrar sağlayabileceğini ifade etti.

Fransız danışman Legendre ise ülkesinin Beyrut'a desteğinin süreceğini belirterek, Lübnan'ın yeniden imarı ve ordunun güçlendirilmesi amacıyla 2 uluslararası konferans düzenlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Legendre ayrıca Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile ayrı ayrı görüştü.