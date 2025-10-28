Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile görüştü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Reşad'ı kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ve Gazze'deki durum ele alındı.

Mısır'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ülkede istikrarın yeniden sağlanması yönündeki her türlü Mısır girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Reşad'ın da Mısır'ın, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Mısır İstihbarat Başkanı Reşad daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Berri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'daki son durum ele alındı.