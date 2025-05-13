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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Kuveyt'te Destek Sözü Aldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Kuveyt'te Destek Sözü Aldı
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Kuveyt Başbakan Vekili Şeyh Fahd Yusuf ile Beyan Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Kuveyt'in, Lübnan'a karşı sürekli desteği ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği vurgulandı.

BEYRUT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt'e ziyaret gerçekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Kuveyt Başbakan Vekili Şeyh Fahd Yusuf Suud es-Sabah, Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda bir araya geldi. Şeyh Fahd Yusuf, pazartesi günkü görüşmede Lübnan'ı desteklemeye hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada Şeyh Fahd Yusuf'un, "Lübnan, tüm Kuveytlilerin kalbinde özel bir yere sahip; uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edilip çok sayıda kaçakçılık girişiminin engellenmesinin sağlanması başta olmak üzere iki ülke arasında güçlü bir ikili güvenlik işbirliği bulunuyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kuveyt'in Lübnan'a verdiği desteği teyit eden Şeyh Fahd, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik devam eden ihlallerini kınadı.

Açıklamada Şeyh Fahd Yusuf'un Lübnan'ı ziyaret etme arzusunu dile getirdiği, Avn'ın da bundan memnuniyet duyacağını ifade ettiği de belirtildi.

Avn, Kuveyt'e Lübnan'a verdiği sürekli destek için teşekkür etti. İki ülke arasındaki köklü ve tarihi bağların altını çizen Avn, Kuveyt ile güvenlik konusu başta olmak üzere tam işbirliği yürüttüğünü teyit etti.

Açıklamada iki tarafın da karşılıklı seyahatleri kolaylaştırma ve ikili işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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