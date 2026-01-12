Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Devletin kontrolü dışındaki silahlar, Lübnan için yük"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, devletin kontrolü dışındaki silahların ülkesi için ciddi yük haline geldiğini söyledi.

Avn, göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla Lübnan devlet televizyonuna verdiği mülakatta ülkesindeki ve bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyi ve kuzeyinde konuşlanmasını güçlendirdiğini belirten Avn, orduya silah kaçakçılığını önleme konusunda katı talimatlar verildiğini, herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmadığını vurguladı.

Devletin kontrolü dışındaki silahların İsrail'e karşı caydırıcılığını yitirdiğini savunan Avn, "Devletin kontrolü dışındaki silahlar, Lübnan için yük." dedi ve bunun ülkenin geneline zarar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın İsrail ile yaşanan sorunlarda diplomatik çözüm yolunu tercih ettiğini, savaşın geçmişte sonuç vermediğini, diplomasinin ise ilerleme şansı sunduğunu dile getirdi.

Suriye ile ilişkilere de değinen Avn, Şam yönetimiyle temas ve koordinasyonun sürdüğünü söyledi.

Esed rejimine bağlı üst düzey subayların Lübnan'da bulunduğu iddialarını yalanlayan Avn, güvenlik birimlerinin denetimlerinde bu yönde bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.