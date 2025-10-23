Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik sürdürdüğü saldırı ve ihlallerin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'i başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesinin oluşturduğu mekanizmanın İsrail saldırıları ve ihlallerinin önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile ateşkesin sağlandığı günden beri Lübnan'ın bu ateşkese bağlı kaldığını dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"İsrail'in hiçbir gerekçesi olmayan saldırılarının engellenmesi ve Lübnan'ın güneyine istikrarın geri getirilmesi konusunda Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmalarına büyük umutlar bağladık. İsrail'in özellikle sivil vatandaşları ve ticari tesislere yönelik devam eden saldırıları kabul edilemez."

Lübnan ordusunun da Litani Nehri'nin güneyinde üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini dile getiren Avn, ordunun güneydeki konuşlanma çalışmalarını günden güne güçlendirdiğini belirtti.

İsrail'in hala işgalini sürdürdüğü Lübnan topraklarından çekilmesi için garantör ülkelerin gerekli baskıları kurması çağrısında bulunan Avn, Lübnan halkı ve özellikle de güneydeki vatandaşların yeni bir savaş istemediğini ifade etti.

ABD'li General Clearfield de komitenin gerçekleştirdiği toplantılarla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a bilgi verdi.

Clearfield, Lübnan'ın güneyindeki ihlallerin son bulması için komite toplantılarını düzenli olarak sürdüreceklerini iletti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.