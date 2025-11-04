Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in İşgali Silahların Devlet Tekelinde Toplanmasını Engelliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güney Lübnan'daki işgalinin silahların devlet tekelinde toplanmasını engellediğini belirtti. Avn, uluslararası topluma, İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgalinin, silahların devlet tekelinde toplanmasını engellediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'i kabul etti.

Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Avn, İngiltere'nin Lübnan ordusuna sağladığı desteğe dikkati çekti.

Avn, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve bunun Lübnan halkının hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Ülkede silahların devlet tekelinde toplanması planına ilişkin ise Avn, ordunun bu konuda kapsamlı bir plan uyguladığını ve düzenli olarak Bakanlar Kurulu'na rapor sunduğunu belirterek, " İsrail'in devam eden işgali, silahların devlet tekelinde toplanmasını engelliyor." dedi.

Avn, Lübnan topraklarına yönelik işgalin son bulması için uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İngiliz Bakan Falconer ise Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde üstlendiği role dikkati çekerek, Lübnan'a askeri yardımlarının süreceğini belirtti.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.