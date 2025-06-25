Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in İşgali Ordunun Sınırda Konuşlanmasını Engelliyor

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneydeki işgalinin Lübnan ordusunun ülke sınırında konuşlanmasını engellediğini belirtti. Avn, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş tepede sürdürdüğü işgalin, Lübnan ordusunun ülke sınırına kadar tam anlamıyla konuşlanmasının önünde engel teşkil ettiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Avn,

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Edward Algren ile yaptığı görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasının "güney sınırlarında istikrar ve güvenliğin korunması için temel bir dayanak" olduğunu vurguladı.

Lübnan lideri Avn görüşmede, "UNIFIL'in görev süresinin zamanında uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin desteğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

" İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş tepede süren işgali, ordunun sınır hattına konuşlanmasını engelliyor." diye konuşan Avn, Lübnan ordusunun Litani bölgesinin güneyinde nerede konuşlandıysa, devletin silah tekeline ilişkin kararının hayata geçirildiğini, tüm silahlı unsurların varlığı ortadan kaldırıldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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