Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'in Ateşkes İhlalleri Tehlikeli Başarısızlık

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal etmesine rağmen garantör ülkelerin sessiz kalmasını eleştirerek, bu tutumu Tel Aviv'i Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik eden "tehlikeli bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "İsrail, mekanizmanın (Ateşkesi Denetleme Komitesi) işleyişine veya Kasım 2024'te imzalanan anlaşmayı destekleyen herhangi bir devlete saygı duymuyor. Hava saldırıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalini teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Avn, "Mekanizma, tüm taraflara hizmet etmeli, İsrail'in saldırılarını örtbas etme aracı olmamalı." dedi.

Lübnan'ın egemenliğine yönelik İsrail'in açık ihlallerine derhal son verme zamanının geldiğine dikkati çeken Avn, "Garantör ülkelerin sessizliği, bu saldırıları teşvik eden tehlikeli bir başarısızlıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri hedef alma tehditlerine tepki göstererek, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin garantör ülkelerine (ABD-Fransa) "İsrail'e baskı yapın" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.???????