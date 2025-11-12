Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile Müzakere Seçeneği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin topraklarını kurtarmak amacıyla önerdiği müzakere seçeneğine dair İsrail'den henüz bir yanıt almadıklarını açıkladı. Avn, diplomasinin ulusal çıkarları korumada tek yol olduğunu savunarak, İsrail ile müzakere çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "topraklarını kurtarmak amacıyla" önerdiği müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Gazeteciler Sendikasından bir heyeti kabul etti.

Lübnan'ın milli çıkarlarını diplomasi yoluyla korumaya çalıştığını belirten Avn, " Lübnan, topraklarını kurtarmak amacıyla sunduğu müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadı. Güç mantığı artık sonuç vermiyor, aklın gücüne yönelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Avn, İsrail saldırılarının durması, işgal altındaki Lübnan topraklarının kurtarılması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin projelerinin olduğunu kaydetti.

Öte yandan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde faaliyet göstermediğini dile getiren Avn, Lübnan ordusunun ise ülke topraklarının tamamında görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Avn'ın müzakere çağrıları

İsrail saldırılarının sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Avn, sık sık Tel Aviv ile dolaylı müzakere çağrılarında bulunuyor.

Diyalog ve diplomasinin "ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu" düşünen Avn, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka seçeneği bulunmadığı görüşünü savunuyor.

Buna karşılık, ülkede silahların sadece devletin tekelinde toplanmasının tartışıldığı bir dönemde Hizbullah, Avn'ın çağrılarına zıt bir tutum sergiliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.