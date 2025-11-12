Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile Müzakere Seçeneği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "topraklarını kurtarmak amacıyla" önerdiği müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Gazeteciler Sendikasından bir heyeti kabul etti.

Lübnan'ın milli çıkarlarını diplomasi yoluyla korumaya çalıştığını belirten Avn, " Lübnan, topraklarını kurtarmak amacıyla sunduğu müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadı. Güç mantığı artık sonuç vermiyor, aklın gücüne yönelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Avn, İsrail saldırılarının durması, işgal altındaki Lübnan topraklarının kurtarılması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin projelerinin olduğunu kaydetti.

Öte yandan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde faaliyet göstermediğini dile getiren Avn, Lübnan ordusunun ise ülke topraklarının tamamında görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Avn'ın müzakere çağrıları

İsrail saldırılarının sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Avn, sık sık Tel Aviv ile dolaylı müzakere çağrılarında bulunuyor.

Diyalog ve diplomasinin "ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu" düşünen Avn, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka seçeneği bulunmadığı görüşünü savunuyor.

Buna karşılık, ülkede silahların sadece devletin tekelinde toplanmasının tartışıldığı bir dönemde Hizbullah, Avn'ın çağrılarına zıt bir tutum sergiliyor.