Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'e Saldırıları Durdurma Çağrısı Yaptı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnanlı esirleri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Avn, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'yi ve uluslararası toplumu Lübnan'ın yanında durmaya, barış ve bir arada yaşama için bir platform ve model olarak hizmet vermeye devam edebilmesi için Lübnan'ı desteklemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, "İsrail saldırılarının sona ermesini, ( İsrail ) işgal güçlerinin tüm topraklarımızdan çekilmesini, esirlerimizin serbest bırakılmasını ve (BM Güvenlik Konseyi'nin) 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Barış olmadan kalkınma olmaz, adalet olmadan barış olmaz, insan hakları olmadan adalet olmaz, çatışma ve savaşların ortasında refah olmaz." diye konuştu.

Avn, "halkının bir kısmı öldürülürken, ülke topraklarının bir kısmı işgal edilirken, vatanı ve halkı ölümle yaşam arasında asılı kalırken", barış, kalkınma ve insan hakları hakkında konuşmak üzere BM toplantılarında bulunmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lübnan'ı korumanın küresel ve uluslararası bir görev olduğunu vurgulayan Avn, Hristiyanlar ve Müslümanların farklı ama eşit topluluklar halinde bir arada yaşadığı Lübnan çökerse dünyada bu deneyimin tekrarlanmasına uygun bir yer kalmayacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın kendisine tek Hıristiyan Arap cumhurbaşkanı olma imkanı veren bir model olduğunu vurguladı.

Dünyayı Lübnan'a destek olmaya ve yanında durmaya çağıran Avn, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lübnan'ın bir yaşam ve neşe diyarı, onların bölgesine ve dünyaya ulaşmaları için bir platform olması ile bir ölüm yatağı, bir savaş bataklığı ve onların tüm komşularına yayılmaları için bir fırlatma rampası olması arasındaki mücadele hala şiddetli. Biz kararımızı verdik ve ilk seçeneği uygulayacağız. Size çağrım, bölgemizde barış ve insanlık için yanımızda durun ve Lübnan'ı terk etmeyin."

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırı, Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti.

İsrail ayrıca, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede işgalini sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

Söz konusu karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.