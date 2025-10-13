Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Diyalog ve Müzakere ile Barış Süreci

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Orta Doğu'da genel havanın "uzlaşı ve diyalog" yönünde olduğunu belirterek Lübnan'ın bu sürecin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Ekonomi Muhabirleri Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Orta Doğu'nun artık savaş ve yıkım dönemini geride bıraktığına, barış, istikrar ve müzakere dönemi başladığına, Lübnan'ın da bu sürecin dışında kalmaması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bölgedeki süreç, barış ve istikrarın sağlanması yönünde müzakerelere doğru ilerliyor ve somut sonuçlar da veriyor. Bu nedenle, çözümlere ancak diyalog ve müzakere yoluyla ulaşılabileceğini her zaman vurguluyoruz.

Bölgedeki mevcut gidişatın, yani 'krizlerin çözümü' sürecinin dışında kalamayız. Zira artık daha fazla savaş, yıkım, ölüm ve yerinden edilmeye tahammülümüz yok. Bu nedenle, bu yolun bir parçası olmamız gerekiyor."

Avn, İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik saldırılarını hatırlatarak İsrail'in saldırılarını durdurmasının ardından müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini kaydetti.

Lübnan'ın daha önce de ABD ve Birleşmiş Milletler gözetiminde İsrail'le deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda müzakere yürüttüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Avn, "Sorunların çözümü diyalogdadır, savaşta değil." dedi.

Suriye ile ilişkilere dair ise Avn, iki ülke arasında ekonomik ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Avn, Lübnan-Suriye sınırında askeri yığınak iddialarını reddederek yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Beyrut'a Suriye Büyükelçisi atanması ile ortak komitelerin kurulmasının gündemde olduğunu aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar ve reformların hükümetin önceliği olduğunu ifade eden Avn, "Güney sakinlerinin devletten hakları vardır ve bu hakları sağlamak devletin görevidir." diye konuştu.

Avn, Hizbullah'ın silahlarının devlet tekeline alınması meselesine işaret ederek ABD Kongresi'nin onayladığı yardımların "silahların devlet tekeline alınması" şartına bağlı olmadığına dikkati çekti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde Avn, "Lübnan tehlikede değil" diyerek ülke ekonomisinde kademeli bir toparlanma süreci yaşandığını savundu.

Ekonomi Bakanı'nın yıl sonuna kadar büyümenin yüzde 5'e ulaşmasını beklediğini aktaran Avn, ülkeye yönelik mali girişlerin 20 milyar doları bulabileceğini ve tüketimin arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, sözlerini "Lübnan yeniden ayağa kalkıyor. Devletin gözünden bakıldığında bu toparlanma açıkça görülüyor. Karamsarlık değil, umut zamanı." sözleriyle tamamladı.