Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan UNIFIL Vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyinde konuşlu bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) varlığını sürdürmesinin hayati önemde olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasında Lübnan ordusuyla işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin güneydeki istikrar açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan'ın güneyindeki istikrarın yalnızca Lübnan için değil, tüm bölge ülkeleri için de büyük önem taşıdığını ve UNIFIL'in bu istikrarın korunmasında temel bir role sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası barışı koruma misyonlarını finanse eden ülkelerden, UNIFIL'in çalışmalarını sekteye uğratmaması için gerekli desteği sağlamasını umduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın bu yönde dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunacağını söyledi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.