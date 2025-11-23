Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Uluslararası Topluma İsrail'e Karşı Çağrı

Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası topluma, İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyerek ateşkes çağrılarını reddettiğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

İsrail'in düzenlediği saldırıyla ateşkes çağrılarını ve uluslararası anlaşmaları umursamadığını gösterdiğini belirten Avn, "Yaklaşık bir yıldır ateşkese bağlı kalan Lübnan, uluslararası topluma, sorumluluk üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yinelemektedir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
