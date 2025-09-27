Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Tek Ordu ve Tek Devlet Vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin kurtuluşunun sadece tek bir ordu, tek bir devlet ve anayasal kurumlarla mümkün olduğunu belirtti.

Avn, Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in İsrail saldırılarında öldürülmesinin 1. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında, geçen ay alınan "silahların devlet elinde toplanması" kararına atıfla "tek devlet ve tek ordu" vurgusu ağır bastı.

Lübnan halkının yaptığı fedakarlıkların, "tek, güçlü ve adil devlet" etrafında birleşmekle korunacağını kaydeden Avn, " Lübnan'ı tehdit eden güvenlik, siyasi ve ekonomik tehditlerden korunmanın ancak ulusal mutabakat, bölünmeden uzaklaşma ve meşruiyetin tek sahibi olan Lübnan devleti çatısı altında birleşmeyle mümkün olduğunu" vurguladı.

Avn, "Bu elim olayın (Hizbullah liderlerinin öldürülmesi), birlik olmaya ve Lübnan'ın kurtuluşunun ancak tek bir devlet, tek bir ordu ve anayasal kurumlarla mümkün olduğuna dair inancın güçlendiği bir an olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in, 27 Eylül 2024'te Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği ağır bombardımanda Hizbullah lideri Nasrallah, 3 Ekim'deki saldırısında da halefi Safiyuddin hayatını kaybetmişti.

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta Hizbullah'ınkiler dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.