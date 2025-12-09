Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Suriye'ye tebrik mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Baas rejiminin yıkılmasının birinci yıl dönümünde kutlama mesajı gönderdi. Avn, Suriyeli mevkidaşına sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya gönderdiği mesajında, Baas rejiminin yıkılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla Suriye halkını kutladı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre Avn, Baas rejiminin yıkılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla Suriyeli mevkidaşı Şara'ya tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda, "Sizlere ve kardeş Suriye halkına en içten iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum. Yüce Allah'tan, sizlere sağlık ve esenlik bahşetmesini ve ülkenizi güven ve istikrara kavuşturma çabalarınızı desteklemesini diliyorum." İfadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
