Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Libya ile İlişkilerin Güçlenmesi İçin Çağrı

Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Libya ile ilişkilerin güçlenmesi için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Libya heyeti, iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğinin yeniden canlandırılması yönündeki isteklerini iletti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesi ile Libya arasındaki ilişkilerin doğal seyrine dönmesi için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden üst düzey bir heyeti kabul etti.

Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Libya Başbakanı'nın siyasi danışmanı İbrahim Dibeybe'ın başkanlığındaki heyette, Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de yer aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkilerin doğal seyrine dönmesi ve işbirliğinin güçlenmesi için tüm engellerin kaldırılmasının önemli olduğunu" kaydetti.

Libya heyeti de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması, iki ülke arasında iletişim kanallarının açılması ve süregelen sorunların çözülmesi yönündeki isteklerini dile getirdi.

Libyalı Bakan Lafi, Lübnanlı yargı makamlarına, 1978'de Libya'ya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Musa Sadr'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmış dosyasını teslim ettiklerini belirterek, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Bakan Lafi, "Cumhurbaşkanı Avn'ın bizi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduk. (Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı) Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin mesajını ilettik. İki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve adli ilişkileri yeniden etkinleştirmek istiyoruz." dedi.

Görüşmenin "olumlu geçtiğini" belirten Lafi, "Henüz Lübnan'da Büyükelçiliğimiz bulunmuyor ancak bu konunun çözümü için karşılıklı niyetler olumlu. Libya yatırımlarının yeniden başlamasını ve ticari ilişkilerin güçlenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Lafi, Lübnan'da tutuklu bulunan, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin Lübnan yargısı tarafından kefaletle serbest bırakılması konusunda alınan karar sorulması üzerine, "görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alındığını" ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
