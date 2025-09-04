Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısının uluslararası toplumun iradesine meydan okuma anlamına geldiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in UNIFIL mensuplarına güneydeki görevleri sırasında saldırmasının ardından UNIFIL Misyon Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile telefonda görüştü.

Görüşmede Avn, Diodato'ya İsrail ordusunun UNIFIL'e yönelik saldırısını kınadığını söyledi.

Ülkesinin güneyindeki İsrail işgalinin son bulması, Lübnanlı tutukluların iadesi gibi uluslararası çağrıları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını hatırlatan Avn, İsrail'in bu çağrıları göz ardı ederek uluslararası toplumun iradesine meydan okumaya devam ettiğini belirtti.

UNIFIL, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.