Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Gerilim Uyarısı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile İran arasındaki gerilim ve İran'daki nükleer tesislere yapılan saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile İran arasındaki son gerilimin ve bu sabah İran'daki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklaması Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Avn, gelişmelerin gidişatına dikkati çekerek, tansiyonun daha da yükselmesinin birçok bölge ve ülke için ciddi güvenlik riskleri doğurabileceğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, çatışmaların devam etmesi halinde bölgede daha fazla ölüm ve yıkım yaşanabileceğini vurgulayarak taraflara itidal çağrısında bulundu.

Avn, "Bu çatışma uzun sürebilir. Bölge halklarının yararına olan tek yol, yapıcı ve ciddi müzakerelerin başlatılmasıdır." dedi.

İran'daki nükleer tesislere düzenlenen saldırının ardından yaşanan askeri gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avn, bölgesel tansiyonun yükselmesinin ülkesine olası etkilerine karşı önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Avn ayrıca, "Lübnan, geçmişte, topraklarında ve çevresinde yaşanan savaşların bedelini ağır ödedi. Lübnan artık yeni bedeller ödemek istemiyor, çünkü bu tür savaşların maliyeti ulusal gücünün üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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