Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan BMGK'ye "saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Lübnan ordusunun desteklenmesi ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Suriye ziyaretinin ardından Lübnan'a geçen BMGK üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Heyette yer alan temsilciler, ülkelerinin Lübnan ordusuna destek vermeye ve ordunun ülke genelindeki konuşlanma sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak Lübnan'ın istikrarına verdikleri desteği dile getirdi.

BMGK heyeti ayrıca Lübnan'ın, ateşkesi denetleyen komiteye sivil bir temsilci dahil etme adımını ve silahların yalnızca devletin tekelinde toplanması uygulamasını da desteklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn ise destek açıklamalarından dolayı heyete teşekkür ederek, Lübnan'ın uluslararası kararları uyguladığına işaret etti.

İsrail ile müzakere sürecine değinen Avn, "savaşların olumlu bir sonuç getirmeyeceğine inanıldıkları" için müzakere yolunu tercih ettiklerini belirtti.

Müzakere kararından geri adım atmayacaklarının altını çizen Avn, "Müzakereler, İsrail'in saldırılarını durdurmayı, esirlerin geri alınmasını, çekilmenin takvimlendirilmesini ve Mavi Hat üzerindeki ihtilaflı noktaların düzeltilmesini hedefliyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin başarısının İsrail'in tutumuna bağlı olduğunu belirten Avn, yürüttükleri müzakere çabalarının uluslararası toplumu memnun etmek için değil, ülkenin çıkarları doğrultusunda olduğunu kaydetti.

Avn, İsrail'in ateşkese uyması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinin sağlanması için uluslararası baskının önemini vurguladı.

Orduya destek çağrısı

Ordunun görevini tam olarak yerine getirebilmesi için destek isteyen Avn, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile işbirliği ve koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Lübnan ordusunun Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'ın güneyinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyleyen Avn, "Ordunun görevleri sadece Litani'nin güneyiyle sınırlı değil, bütün Lübnan topraklarında güvenliği sağlamayı kapsıyor. Bu nedenle, bu görevleri sürdürebilmesi için kendisine destek verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Cumhurbaşkanı Avn, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının temel hedefleri olduğunu ve bunun uygulanması için tüm taraflardan işbirliği istendiğini belirtti.

Lübnan halkının artık çatışmalardan yorulduğunu dile getiren Avn, ülkede meşru güvenlik güçleri dışında silahlı unsurların bulunamayacağını ifade etti.

BMGK heyetinden Lübnan'ın istikrarına vurgu

BMGK Dönem Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar ise Lübnan'ın istikrarını, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediklerini bildirdi.

Zbogar, "1701 sayılı kararın ve 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesin uygulanması büyük önem taşıyor. Bu ziyareti, kritik bir dönemde ve doğru zamanda gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BMGK heyeti, dün, 14 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmişti.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. 3 Aralık'ta İsrail ve Lübnan, ateşkes görüşmelerine karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı almıştı.