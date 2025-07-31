Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ABD'nin Silah Tekeline İlişkin Önerisine Yanıt

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin silahların devlet tekeline alınması konusundaki önerisine önemli değişiklikler sonrası verilen yanıtta, İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin tüm Lübnan'ın topraklarında sağlanmasının, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartı olarak yer aldığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Ordu Günü dolayısıyla, Beyrut'un doğusundaki Yarze bölgesinde yer alan Savunma Bakanlığında açıklamalarda bulundu.

ABD önerisine verdikleri yanıtın "İsrail'in önünü kesmeyi amaçladığını" belirten Avn, "Başkalarının savaşlarından, ülkemiz üzerinde yapılan hesaplardan ve maceralardan yorulduk. Düşmanlarımızın emellerine son verme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

ABD tarafının Lübnan'a bir dizi öneri sunduğunu kendilerinin de öneri üzerinde önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Avn, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasına ilişkin bu önerileri, gelecek hafta toplanacak Bakanlar Kuruluna sunacaklarını kaydetti.

Avn sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in önünü kesmek amacıyla hazırladığımız muhtıranın en önemli maddeleri arasında; İsrail saldırılarının derhal durdurulması, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, devlet otoritesinin ülkenin tüm topraklarında sağlanması ve Hizbullah'ın silahlarının Lübnan ordusuna teslim edilmesi talebimiz yer alıyor."

Cumhurbaşakanı Avn, dost ülkelerden Lübnan ordusuna yıllık 1 milyar dolar destek sağlanmasını, ayrıca ABD, Fransa ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla Suriye ile kara sınırlarının belirlenmesini ve kaçakçılık ile uyuşturucuyla mücadele edilmesini talep ettiklerini aktardı.

Konuşmasında "Benim ve tüm siyasi tarafların görevi; Bakanlar Kurulu, Yüksek Savunma Konseyi, Meclis ve tüm siyasi güçler aracılığıyla bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve tereddüt etmeden silahların yalnızca ordu ve güvenlik güçlerinin elinde bulunmasını sağlamaktır." ifadelerini kullanan Avn, tüm siyasi tarafları silahların yalnızca devletin elinde toplanması meselesine son derece sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırdı.

İsrail'in, ateşkesin ilan edildiği 2024 sonlarından bu yana Lübnan'ın egemenliğini binlerce kez ihlal ettiğini yüzlerce Lübnanlıyı öldürdüğünü ve halkın topraklarına dönmesini engellediğini hatırlatan Avn şöyle devam etti:

"Ateşkesin uygulanması görevini orduya verdim ve ordu bu görevi tamamlamaya kararlı. Bu kapsamda 4 bin 500'den fazla askerin göreve alınması, eğitilmesi ve donatılmasıyla bu bölgedeki konuşlanmalarını sürdürmeleri sağlanacak. Bu durum, İsrail'in taahhütlerine uymamasına rağmen geçerli olacak. Hükümetin öncelikleri arasında, yeniden imar süreciyle eş zamanlı olarak güvenliğin sağlanması ve silahların yalnızca devletin elinde toplanması da yer alıyor. Hasar tespit çalışmaları da başladı."

Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'dan Lübnan-Suriye sınırının istikrarını sağlamaya yardımcı olacak bir girişim konusunun kendilerine iletildiğini açıklarken bu konuda ayrıntı vermedi.

Avn ayrıca, iki ülkenin yararına olacak şekilde Lübnan'ın komşu Suriye ile "mükemmel ilişkiler" kurma konusundaki hassasiyetini vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ve silahların devletin tekelinde toplanmasına işaret ederek, Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta yapılacak oturumunda "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 27 Temmuz'da Lübnan hükümetine ve Hizbullah'a çağrısını yineleyerek, "Hizbullah, silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacak. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını şu anki durumun sürüncemesinde bırakmamak için şimdi tam bir kararlılık gösterip harekete geçmeli." diye konuşmuştu.

Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.