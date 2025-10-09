Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan AB'ye İsrail için Çekilme Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnanlı esirleri serbest bırakması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Avrupa Dış Eylem Servisi Barış, Güvenlik ve Savunma Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ve AB Büyükelçisi Sandra de Waele ile görüştü.

Avn görüşmede, "Lübnan, dost ülkelerden özellikle de AB'den, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, günlük saldırılarını durdurması ve Lübnanlı esirleri iade etmesi için baskı yapmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu taleplerin karşılanmaması halinde istikrarsızlığın süreceğini belirten Avn, ordunun silahların yalnızca meşru güvenlik güçlerinde toplanmasını öngören planının da hayata geçirilemeyeceğini vurguladı.

Avn ayrıca, AB'nin Lübnan ordusuna güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ordunun Litani Nehri'nin güneyi dahil olmak üzere ülke genelinde konuşlandırıldığını, ancak İsrail'in 27 Kasım 2024'te varılan anlaşmaya aykırı şekilde halen bazı bölgeleri işgal etmeyi sürdürdüğünü de dile getirdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırı, Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti.

İsrail ayrıca, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede işgalini sürdürüyor.

Silahların devlet tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

Lübnan hükümeti 12 Eylül'de, ordunun silahların devletin tekeline alınması planını onaylamış, memnuniyetle karşılamış ve içeriğini gizli tutma kararı almıştı.