Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BM Temsilcisi ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Pedersen ve BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert'u kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında Lübnan ve Suriye'deki durum ele alındı.

Pedersen ve Hennis-Plasschaert, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

Berri ile yapılan görüşmede, Lübnan'da sahadaki ve siyasi arenadaki gelişmeler konuşuldu.