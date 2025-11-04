Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Avrupa'dan İsrail'e Karşı Etkili Rol Bekliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesindeki istikrarın Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirterek, "Avrupa'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için etkili bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'ı kabul etti.

Görüşmede, Hollanda'nın Lübnan ordusuna sağladığı destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Avn, Hollanda ile ikili ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Hollandalı Bakan Brekelmans'ı Lübnan'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Avn, ülkesinde istikrarın sağlanmasının Avrupa'nın da yararına olacağını belirtti.

Avrupa'nın Lübnan ordusuna desteğinin ve ülke istikrarının güçlendirilmesindeki rolünün önemli olduğuna dikkati çeken Avn, "Avrupa'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için etkili bir rol oynamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avn, ülkesinin Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyduğunu ancak İsrail'in ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avrupa'nın Lübnan hükümetine desteğinin önemli olduğuna işaret eden Avn, saldırıların son bulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hollanda Savunma Bakanı Brekelmans ise ülkesinin Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini belirtti.

Hollanda'nın Lübnan'a yardım etmeye ve ülkedeki yatırımları teşvik etmeye hazır olduğunu dile getiren Brekelmans, Lübnan hükümetinin başlattığı reformların tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

Savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Hollandalı Bakan Brekelmans, daha sonra Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında savunma alnında işbirliği anlaşması imzalandı.