Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Avrupa'dan İsrail'e Karşı Etkili Rol Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa'nın Lübnan'daki istikrar için daha etkili bir rol oynamasını istedi ve İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Avn, ayrıca Hollanda'nın Lübnan ordusuna desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesindeki istikrarın Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirterek, "Avrupa'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için etkili bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'ı kabul etti.

Görüşmede, Hollanda'nın Lübnan ordusuna sağladığı destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Avn, Hollanda ile ikili ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Hollandalı Bakan Brekelmans'ı Lübnan'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Avn, ülkesinde istikrarın sağlanmasının Avrupa'nın da yararına olacağını belirtti.

Avrupa'nın Lübnan ordusuna desteğinin ve ülke istikrarının güçlendirilmesindeki rolünün önemli olduğuna dikkati çeken Avn, "Avrupa'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için etkili bir rol oynamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avn, ülkesinin Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyduğunu ancak İsrail'in ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avrupa'nın Lübnan hükümetine desteğinin önemli olduğuna işaret eden Avn, saldırıların son bulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hollanda Savunma Bakanı Brekelmans ise ülkesinin Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini belirtti.

Hollanda'nın Lübnan'a yardım etmeye ve ülkedeki yatırımları teşvik etmeye hazır olduğunu dile getiren Brekelmans, Lübnan hükümetinin başlattığı reformların tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

Savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Hollandalı Bakan Brekelmans, daha sonra Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında savunma alnında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.