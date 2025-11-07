Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Ateşkes Anlaşmasına Rağmen İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ancak halen 5 tepeyi işgal eden İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Bankası'ndan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in artan saldırılarına ilişkin konuşan Avn, ülkesinin Kasım 2024'te ABD ve Fransa öncülüğünde İsrail ile sağlanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ancak İsrail'in, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede Dünya Bankası'yla ilişkilere de değinen Avn, Dünya Bankası ile yaklaşık 70 yıldır süren ortaklığın derinliğine vurgu yaparak, kurumun ülkeye savaş dönemlerinde ve ekonomik krizlerde sağladığı desteğe dikkati çekti.

Dünya Bankası heyetine Lübnan'a verdikleri sürekli destek için teşekkür eden Avn, Dünya Bankası'nı bu hassas dönemde Lübnan'ın yanında durmaya ve ülkenin büyüme çabalarına destek vermeye çağırdı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen dün 6 noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.